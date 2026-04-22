米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?イヨ・スカイが、盟友で新ＷＷＥ女子王者のリア・リプリーと惜別の勝利を飾った。１８、１９日の祭典「レッスルマニア４２」ではカードが組まれなかったが、ジェイド・カーギルｖｓリアのＷＷＥ王座戦に電撃登場。介入したミチンとＢ―ファブを蹴散らし、リアの王座奪取をアシストした。一方で主戦場ロウでは、カイリ・セインにパワハラを働くアスカと対立。祭典明け２０日（日本