◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人は平山功太内野手（２２）のプロ初打点となる逆転２点打で中日との接戦を制した。１点を追う７回無死二、三塁。金丸から中前へ値千金打だ。初昇格したドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が「６番・遊撃」で即プロ初スタメン。試合前練習で顔面に打球が直撃した泉口の“代役”として、逆転へつなぐプロ初安打もマークした。先発・則本は５回１失点も移籍後初勝利はお