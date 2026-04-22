６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯まで２２日であと５０日を迎え、２０１８年ロシアＷ杯で日本代表を率いて１６強入りした西野朗氏（７１）がスポーツ報知のインタビューに応じた。突然の監督交代で大会２か月前に就任した同氏は、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦でベルギーに壮絶な逆転負けを喫した「ロストフの悲劇」を経験。西野氏が明かしたＷ杯の「怖さ」や「後悔」とは。当時コーチで、手痛い敗戦を糧に