◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜スタジアム）阪神自慢の投手陣が崩壊し、連勝が３で止まった。１６失点は１９年７月２８日の巨人戦（東京Ｄ）以来７年ぶり。藤川監督は「きょうは、もうそういう展開なんでしょうね。切り替えるしかないですね。きょうのゲームは」と受け止めた。先発の才木は５回７安打６失点で自責６が自己ワースト。救援陣も７回に登板したセットアッパーのモレッタが１死すら取れ