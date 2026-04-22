◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２１日・マツダスタジアム）広島・秋山が意地の一撃だ。両チーム無得点の４回１死一、二塁。「ここで打たないと出ている意味がない」。カウント２―２から７球目のスライダーを右翼線へ運んだ。１５日・中日戦（バンテリンＤ）以来４戦ぶりの先制点。連敗ストップに貢献したベテランに新井監督も「いい仕事をしてくれた」とたたえた。１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）後、秋山を中心に野手