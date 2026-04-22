◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）中日・金丸夢斗投手は「悔しい」と唇をかんだ。７回６安打２失点（自責０）で、今季２敗目。守備のミスが命取りとなり、チームは４試合連続、早くも２０試合前で１０度目の逆転負け。最長タイの５連敗で、借金はワースト１２に膨らんだ。驚異の粘りを見せた左腕が最後に力尽きた。２回１死から巨人・大城の飛球を右翼・鵜飼が見失って三塁打にされたが、小浜を空振り三振、平