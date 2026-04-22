◆ファーム練習試合オリックス４―４関西独立リーグ選抜（２１日・杉本商事ＢＳ）右肘手術からの復活を目指すオリックス・才木海翔（かいと）投手（２５）が１９８日ぶりの実戦復帰を果たした。先頭に四球を与えたが、１回を無安打無失点。最速も１４９キロをマークした。昨年は自己最多の３８試合で４セーブ、１１ホールドで防御率１・８７の好成績。快速リリーバーが大きな一歩を刻んだ。「バランスとかはまだまだですけど