阪神は２１日、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）が大阪府内の病院で「右ハムストリングスの筋損傷」と診断され、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で別メニュー調整を行うと発表した。１月に発症した右足の肉離れとは違う部位で軽度とみられる。右足の肉離れから３月の２軍戦で実戦復帰した後、今度は左手首の関節炎で離脱。１４日の２軍ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で再復帰したものの、１７日の同広島戦（ＳＧＬ）で負傷し