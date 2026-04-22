養老孟司さん（手前）と「AI養老先生」（東京工科大提供）解剖学者の養老孟司さん（88）と、養老さんの姿や声を模した人工知能（AI）が3月、東京工科大（東京都八王子市）の客員教授に就任した。大学の担当者は「AIの技術的な先端研究にとどまらず、AIアバター（分身）教員ならではの課題の探求につなげたい」と話している。共同開発したNTTデータによると、「AI養老先生」は養老さんの著書や動画から、パーソナリティーや話し