歌手歌心りえ（52）が22日、2作目のアルバム「UTA」をビクター、「KOKORO」をエイベックスから同時リリースする。両作に収録する書き下ろし曲「しあわせのまわり道」が、11月22日「いい夫婦の日」応援ソングに決定し、歌心が同日のオフィシャルサポーターに就任することが21日、分かった。昨年、史上初めて2レーベル同時デビューを果たし、第67回日本レコード大賞で企画賞を受賞。本作も2レーベルから同時リリースとなり、「UTA」