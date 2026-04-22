クレームを入れるのも、無理はないか。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、町田はシャバーブ・アル・アハリと対戦し、相馬勇紀のゴールを守り抜き、１−０で競り勝った。終盤は相手の猛攻を受けるなか、90＋２分にギリェルミ・バラの強烈なミドルシュートでネットを揺らされる。直後に、町田のベンチサイドが審判団に強く抗議する。その理由は何だったのか。90＋１分。町田は中村帆高に代えて、