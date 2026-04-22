アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は21日、バンス副大統領がイランとの交渉のためにパキスタンを訪問する計画をいったん中止したと報道しました。今週中、早ければ21日の夜にバンス氏が出発する可能性は残っているとしていますが、関係者の話として、トランプ大統領はイランが濃縮ウランについてアメリカ側の要求を受け入れようとしないことを理由に、バンス氏の派遣を取りやめる可能性も検討していると伝えています