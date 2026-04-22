NY株式21日（NY時間15:23）（日本時間04:23） ダウ平均49342.69（-99.87-0.20%） ナスダック24384.09（-20.30-0.08%） CME日経平均先物58890（大証終比：-450-0.77%） 欧州株式21日終値 英FT100 10498.09（-110.99-1.05%） 独DAX 24270.87（-146.93-0.60%） 仏CAC40 8235.72（-95.33-1.14%） 米国債利回り 2年債 3.775（+0.054） 10年債 4.285（+0.034） 30年債 4.892