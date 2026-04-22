■かつてない究極の料理バトル 日本全国から集った志高き313名の料理人たち。その頂点を決める戦いがいよいよクライマックスを迎える。ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネットにて、2026年4月26日（日）よる6時30分より、料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が放送される。 今大会の大きなテーマは「新・定番」。伝統を重んじながらも、それを打ち破り、令和の時代に新たなスタンダードを示すことがで