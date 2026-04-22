【ACLE準決勝】(ジッダ)町田 1-0(前半1-0)シャバブ・アルアハリ<得点者>[町]相馬勇紀(12分)<警告>[町]藤尾翔太(73分)、相馬勇紀(90分+4)[シ]パウロ・ソウザ(49分)、フェデ・カルタビア(88分)主審:ショーン・エヴァンス副審:ジョージ・ラクリンディス、ジョウ・フェイ├異例のVAR介入に救われた町田、ACLエリート初挑戦初制覇に王手!! 16強から驚異の全試合無失点、前回王者との最終決戦へ├ACLE準決勝で町田を救った超