[4.21 ACLE準決勝 町田 1-0 シャバブ・アルアハリ ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は21日、準決勝を行い、アジア初挑戦のFC町田ゼルビアがシャバブ・アルアハリ(UAE)を1-0で破った。負傷明けで先発復帰したMF相馬勇紀が前半12分に先制点を奪うと、その後は自慢の堅守で時間を進め、決勝トーナメント全4試合無失点でアジア初制覇に王手。25日の決勝では昨季王者のアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に挑む。J1昇