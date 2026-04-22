【ワシントン＝池田慶太】ニューヨーク・タイムズなど米主要メディアは２１日、イランとの戦闘終結に向けた協議で米代表団を率いるバンス米副大統領のパキスタン訪問が保留になったと一斉に報じた。パキスタンでは近く２回目の協議の開催が見込まれていた。報道によると、ウラン濃縮に関して米国の要求にイランが応じていないことや、イランが協議参加を約束していないことが理由という。