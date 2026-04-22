ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は22日に2日目を迎える。注目は10Rだ。赤岩がどこまで入れるかだが、オールスローになる可能性もある。絶好枠を得た佐々木がイン有利に運びそうだ。もちろん鋭発はお約束。多少の足の甘さは自慢の速攻力でカバーする。松井が2コースから極上の差しを披露するか。守田が鋭角度で捲り差す。＜1＞佐々木康幸直線は気にならず悪くないけど、出足が甘かったです