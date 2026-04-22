韓国代表のレジェンドで、大宮アルディージャ（名称は当時）でもプレーしたイ・チョンス氏が、韓国サッカー界に苦言を呈した。同国のメディア『SPOTV NEWS』が伝えている。カタール・ワールドカップの組分け抽選会で、日本がスペイン、ドイツと同グループになった際に「日本はワールドカップに出ないほうがいい」と冗談を言って批判を浴びるなど、歯に衣着せぬ発言で知られる同氏は、自身のYouTubeチャンネルで、イタリア代表