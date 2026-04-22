俳優の夏木マリ（７３）、古田新太（６０）、ピースの又吉直樹（４５）、元乃木坂４６の新内眞衣（３４）、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼（３０）らが２１日、東京・ＭｏＮＴａｋａｎａｗａＢｏｘ１０００で開かれた「マンガローグ：火の鳥」（２２日〜５月１６日、同所）の取材会に出席した。ロボットアームと、案内人のマンガローガーのナレーションでマンガ体験を新しいスタイルで味わうライブ形式の舞台で、漫画家・