今月1日、横浜市のマンションの一室で、帰宅した女性の顔を殴り、現金やバッグを奪ったなどとして40代の男2人が逮捕されました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、無職の村上賢容疑者（45）と梶幸男容疑者（41）です。警察によりますと、2人は今月1日、横浜市神奈川区のマンションの一室にベランダから侵入し、帰宅した女性（28）の顔を殴ってけがをさせたうえ、刃物のようなもので脅して現金2000円やバッグなどを奪った疑いが