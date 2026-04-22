砲弾破裂事故のあった大分県の日出生台演習場＝21日大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の部隊による戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故を踏まえ、陸自が同種の対戦車りゅう弾を使用する戦車の実射訓練を中止するよう各部隊に指示したことが22日、陸自への取材で分かった。事故原因が砲弾の不具合だった可能性もあり、陸自の事故調査委員会が分析を進める。陸自によると、中止の対象は国産の「90式戦車」