22日未明、三陸沖を震源とする最大震度2の地震があり、県内では広い範囲で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、22日午前3時44分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されています。この地震で盛岡市や青森県八戸市などで最大震度2を観測しました。県内では由利本荘市、大館市、北秋田市、横手市、大仙市、それに三種町と井川町で