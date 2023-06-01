山下達郎の新曲「Finally Free」が、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料『オールフリー〈エールテイスト〉』の新TVCMに起用。4月25日より全国でオンエアされる。 （関連：【画像あり】白石聖出演山下達郎の新曲「Finally Free」使用『オールフリー〈エールテイスト〉』新TVCM場面写真） 本楽曲は、既にオンエア中の『オールフリー』の新TVC