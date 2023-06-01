アジアの舞台でファイナルに導く千金弾だ。現地４月21日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、FC町田ゼルビアはUAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦し、１−０で勝利した。決勝点を挙げたのは、怪我から復帰して即スタメンの相馬勇紀。開始12分、果敢なハイプレスで相手DFのバックパスのミスを誘い、ボールを奪って右足で流し込んだ。試合後のフラッシュインタビューで、「相手のシャ