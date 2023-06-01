【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの楽曲「NON STOP」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。 ■1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達！ これにより、HANAは1億回再生を突破した楽曲数が通算8曲に到達。この記録は、国内ダンス＆ボーカルグループとして史上最多となり、あらたな金字塔を打ち立てた。 デビューからわずか1年足ら