【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が出演する『疲れたらBAKUNE』篇 （30秒、15秒）が、4月24日より全国（一部地域を除く）でオンエア開始となる。放送に先駆けて、CMとメイキング映像が公開された。 また、5月10日の母の日、そして6月21日の父の日に向け、櫻井が両親への想いを語りながらプレゼントしたい“BAKUNE”を選ぶWEB動画（全4篇）が4月24日から配信、4月下旬以降YouTubeにて公開される。なお、“BAKUNE