米津玄師×宇多田ヒカルの「JANE DOE」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数296万6166回を記録。累積再生数は2億7万1859回となり、累積再生数2億回を突破した。【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」ミュージックビデオ本作は、アニメーション映画『劇場版『チェンソーマン レゼ篇』』（2025年9月19日公開）のエンディングテーマとして起用された楽曲。「週間ストリーミングラ