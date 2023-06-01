2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっているMrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、22日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場した。【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット今年1月26日付での「lulu.」に続き、自身通算9作目【※】のデジタルシングル1位獲得となる。なお初週DL数は1.8万DL（18,377DL）だった。Mrs. GREEN APPLEは4