Official髭男dismの「ノーダウト」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数105万1577回を記録。累積再生数は4億102万8234回となり、自身通算9作目【※】の累積再生数4億回突破作品となった。【動画】Official髭男dism「ノーダウト」ミュージックビデオ本作は、俳優・長澤まさみが主演、東出昌大、小日向文世共演のドラマ『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系／2018年4月期放送）の主