5人組グループ・嵐の櫻井翔が、TENTIALのコンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」新CMに出演。24日から放送される。【動画】櫻井翔、寝グセ＆眠気抜けない表情…新CM櫻井は、同ブランドのイメージキャラクターを2024年から務めている。新TVCMは「疲れたらBAKUNE」篇（15秒、30秒）。さらに22日から、「BAKUNE」を愛用しているエピソードなどを語ったインタビュー映像およびCMメイキング映像がWEBで公開される。