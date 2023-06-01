Mrs. GREEN APPLEの「クスシキ」が、22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】ミセス3人がバトル！「クスシキ」MV週間再生数265.2万回（2,652,029回）を記録。累積再生数は3億237.6万回（302,376,173回）となり、3億回突破は自身通算14作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、TVアニメ『薬屋のひとりご