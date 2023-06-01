アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」が、4月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数316万961回を記録。累積再生数は2億174万9982回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」ミュージックビデオ本作は、テレビアニメ『ダンダダン』第2期（MBS・TBS系ほか／2025年7月期放送）のオープニングテーマとして、アイナ・ジ・