“ルフィ”などと名乗った特殊詐欺グループで現金回収役をしていたとみられる男が警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材でわかりました。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の石橋龍一容疑者（40）で、きのう夕方、海外から帰国したところを警視庁に逮捕されました。捜査関係者によりますと、石橋容疑者は2022年10月20日の夜、茨城県常総市の路上で強盗の実行犯から現金およそ710万円を受け取った