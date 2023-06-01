Mrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」が、最新の4月27日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で4位に初登場した。【写真】「ゼンジン」昨年夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショットなお、初登場作品のストリーミングランキングTOP5入りは、3月30日付でのBE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」（初登場2位）以来となる。2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌となっている本作は、同日付「週間デジタル（単曲