◇アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）準決勝町田1―0アルアハリ（2026年4月21日サウジアラビア・ジッダ）ACLEは21日に集中開催地のサウジアラビア・ジッダで準決勝が行われ、FC町田ゼルビアがアルアハリ（UAE）との接戦を1―0で制し、大会初参戦で初優勝に王手をかけた。町田を決勝進出に導いた一撃はFW相馬だった。左シャドーで先発すると、前半12分だ。ペナルティーエリア付近で相手DFのバックパスから