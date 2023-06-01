M!LKの「爆裂愛してる」が、22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、週間再生数759.2万回（7,592,116回）を記録。2週連続・通算3週目の1位を獲得した。【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV累積再生数は8564.1万回（85,640,708回）。国内グループによる2週連続1位獲得は、嵐「Five」【※1】に続く、今年度2組目の達成【※2】となった。【※1】嵐「Five」は2026年3月16日付〜23日