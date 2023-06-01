社員らが顧客から巨額の金銭を不正な受け取っていた問題をめぐり、プルデンシャル生命は、来月9日までとしてきた自粛期間の数か月延長を検討していることが分かりました。プルデンシャル生命は、社員ら100人以上が顧客から合わせておよそ31億円の金銭を不正に受け取っていた問題で、当時の社長が引責辞任し、来月9日までの90日間、新規の保険販売を自粛しています。関係者によりますと、会社はこの自粛期間について数か月延長する