22日午前3時44分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村