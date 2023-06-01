◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）▽準決勝シャバブ・アルアハリ０―１町田（２１日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、町田はシャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）に１―０で勝利し、決勝へ進出した。決勝は２５日（日本時間２６日未明）に、前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。チームを決