きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りが優勢。１００日線が１．１７０５ドル付近、２００日線が１．１６７５ドル付近に来ており、目先の下値メドとして意識される。一方、ユーロ円はドル円の上げとユーロドルの下げに挟まれ、１８７円台前半で方向感のない展開。 先週は１．１８ドル台まで買い戻されていたユーロドルだが、今週に入って上値を止められている。市場ではＥ