[4.21 プレミアリーグ第34節](AMEXスタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[ブライトン]先発GK 1 バルト・フェルブルッヘンDF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケDF 21 オリビエ・ボスカリDF 24 フェルディ・カディオールDF 27 マッツ・ビーファーMF 11 ヤンクバ・ミンテMF 13 ジャック・ヒンシェルウッドMF 17 カルロス・バレバMF 22 三笘薫MF 30 パスカル・グロスFW 10 ジョルジニオ・ルター控えGK 23 ジェイソン・スティールDF