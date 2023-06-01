町田が初のACLE出場で決勝進出を決めたFC町田ゼルビアは現地時間4月21日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝でシャバブ・アルアハリ（UAE）と対戦し、1-0で勝利。町田が2試合連続のクリーンシートで初のACLE出場でアジア制覇に王手をかけた。試合は前半12分、スタメンに復帰したFW相馬勇紀が相手DFラインのミスを逃さず、先制ゴールを決めた。町田は序盤からロングスローなどで敵陣に迫る展開も多く、FWエリキ