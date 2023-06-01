FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦した。町田のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは谷晃生、３バックは右から昌子源、岡村大八、中山雄太、２ボランチは前寛之とネタ・ラヴィ、ウイングバックは右に中村帆高、左に林幸多郎、２シャドーはエリキと相馬勇紀、１トップはテ