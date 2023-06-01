EU＝ヨーロッパ連合は外相会合を開き、イランの革命防衛隊などを対象にしている制裁について、ホルムズ海峡の閉鎖に関与した個人などにも拡大させることで合意したと発表しました。EU外相会合は21日、ルクセンブルクで開催され、ホルムズ海峡での安全な航行の回復について協議し、これまでイランへの制裁対象だった革命防衛隊や団体に加えて、海峡の閉鎖に関与する個人なども制裁対象にすることで合意したと発表しました。EUカラ