暖かくなり、お出かけの機会が増えるこの季節。衣替えに合わせてバッグも買い替えたいところ。そんなときにチェックしておきたいのが、季節を問わず使える黒バッグ。そこで今回は【しまむら】から、軽量仕様や大容量タイプ、2WAYで使えるアイテムなど、気になるアイテムを厳選してご紹介します。 くしゅっとショルダーがアクセントの2WAYバッグ 【しまむら】「ショルダーバッグ」\2,420（税込） くしゅっ