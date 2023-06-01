大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」内に出展していた理容・美容機器メーカー、タカラベルモント（本社・大阪市中央区）が、万博開幕から1年の4月13日、立体展示物『量子飛躍する美の世界』を本社ロビーへ移設した。移設された立体展示物『量子飛躍する美の世界』〈2026年4月13日撮影 大阪市中央区・タカラベルモント本社〉この取り組みは、大阪・関西万博を一過性のイベントとして終わらせるのではなく、その価値や