まさかのジャッジ変更だ。FC町田ゼルビアは現地４月21日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、UAE王者のシャバーブ・アル・アハリと対戦している。開始12分に相手のミスを突いた相馬勇紀が先制点を奪取。背番号７は40分にも見せ場を作る。左サイドから鋭く仕掛けると、ボックス内で相手に倒されて、主審はPKを宣告する。 追加点のチャンスかと思われたが、VAR