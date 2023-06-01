7年後の2033年に行われる「式年遷宮」に向け、三重県の「伊勢神宮」では、社殿の造営工事にあたり、21日に「木造始祭」が内宮と外宮でそれぞれ行われました。「木造始祭」は家屋の神の「屋船大神」に安全を祈願する重要な祭典で、伊勢志摩地域にある14の別宮でも、22日から28日まで行われます。 【写真を見る】20年に一度行われる「式年遷宮」 に向け伊勢神宮で「木造始祭」 社殿の造営工事の安全を祈願 三重・伊勢市