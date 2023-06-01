アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍が拿捕したイランの貨物船に「中国からの贈り物が積まれていた」と述べ、イランへ供与される兵器を輸送していた可能性を示唆しました。トランプ大統領「きのう拿捕した船にあまり良くないものが積まれていた。中国からの贈り物だろう。少し驚いた」アメリカ軍は19日、イランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、アラビア湾でイランの大型貨物船を拿捕したと明らかにしています。この貨